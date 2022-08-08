Агрономы объяснили, как вырастить кольраби, которая будет храниться всю зиму

Кольраби – это двухлетнее капустное растение. Она сочная и нежная, с приятным вкусом и высоким содержанием витамина С.

Кольраби полезна для обмена веществ и нервной системы, при болезнях желчного пузыря, печени, органов пищеварения.

Капусту выращивают через рассаду. Для зимнего хранения подходят поздние сорта. Семена сеют во второй половине марта, в открытый грунт высаживают в начале мая.

При посадке растение нужно заглублять до первых листьев. Высадку проводят вечером или в пасмурный день, выбирая светлое место.

При посадке в лунки вносятся зола, перегной и комплексное минеральное удобрение. На первое время капусту нужно накрыть нетканым материалом.

Режим полива подбирается, в зависимости от погодных условий. В мае растение подкармливают настоем коровяка и азотными составами, в июле – комплексными средствами, в августе – сульфатом калия.

Кольраби никогда не окучивают. Во время уборки урожая растения выдергивают из грунта, розетку и корни.

Хранить кольраби нужно в подвале при температуре до +1 градуса и влажности более 90%.