США отказались поставлять РСЗО HIMARS на Украину

В Пентагоне заявили, что США поставили достаточно РСЗО HIMARS для Вооружённых сил Украины.

В понедельник, 8 августа 2022 года, заместитель главы Министерства обороны США Колин Каль в пресс-релизе заявил, что Соединённые штаты больше не намерены поставлять реактивные системы залпового огня HIMARS на Украину.

Каль пояснил, что США уже предоставили ВСУ шестнадцать РСЗО HIMARS и считают данное количество достаточным, поэтому в будущем будут лишь поставлять боеприпасы к ним для обеспечение боеспособности украинских военных.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


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