США отказались поставлять РСЗО HIMARS на Украину
В Пентагоне заявили, что США поставили достаточно РСЗО HIMARS для Вооружённых сил Украины.
В понедельник, 8 августа 2022 года, заместитель главы Министерства обороны США Колин Каль в пресс-релизе заявил, что Соединённые штаты больше не намерены поставлять реактивные системы залпового огня HIMARS на Украину.
Каль пояснил, что США уже предоставили ВСУ шестнадцать РСЗО HIMARS и считают данное количество достаточным, поэтому в будущем будут лишь поставлять боеприпасы к ним для обеспечение боеспособности украинских военных.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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