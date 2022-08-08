Огородники рассказали о лучших сортах томатов для теплиц

Помидоры выращивают разными способами: кто-то предпочитает теплицы, а кто-то любит томаты, культивируемые в открытом грунте. В зависимости от своих предпочтений и выбираются нужные сорта.

Выбираем нужный вид:

Индетерминантные сорта томатов подходят для выращивания в теплицах лучше всего. Из-за того, что они растут ввысь и достигают высоты порой до 2,5 метра, меньше занимают земли, при этом долго плодоносят. Но придется повозиться с подвязкой и созданием дополнительной опоры.

Для теплиц подходят сорта как ранние, так и поздние. Тепличные помидоры должны быть устойчивы к перепадам температуры, к повышенной влажности и болезням.

Подходящих сортов много, и каждый сможет подобрать то, что ему нравится больше всего.

Штамбовые:

Отличаются широким стеблем. Вырастают не очень высокими — до 60 см, поэтому они не нуждаются в дополнительной поддержке. Созревают рано и дают богатый урожай.

Сорта штамбовых помидоров:

Бетта. Короткий срок созревания — 80 дней. Помидоры массой от 80 до 90 г. Шкурка достаточно жесткая, мякоть рыхлая и водянистая. К заболеваниям томатов устойчив.

Крупноплодный.Плоды крупные — до 500 г. Можно употреблять в пищу как в сыром виде, так и в заготовках. Созревает через 90 дней от посева.

Утенок. Хорошо плодоносит даже в неблагоприятную погоду, плоды имеют сладкий вкус, их можно консервировать, а также делать свежие салаты.

Хороший рост:

Это высокоурожайные сорта, и их большое количество.

Вот некоторые из них:

Король гигантов. Высокий куст (до 1,9 м), созревание плодов уже в конце июля. Сами плоды крупные (500-600 г), с хорошими вкусовыми качествами. Устойчив к болезням, таким как корневая и вершинная гниль.

Яблочный минусинский. Порадует урожаем уже во 2 декаде июня. Куст растения высокий — до 2 м. Вкусовые качества плодов высокие, они сладкие и их хорошо употреблять в свежем виде.

Раннеспелые сорта:

Их главное достоинство — возможность получить ранний урожай, срок созревание таких томатов — 90 дней.

Весполино F1. Высокий сорт (до 1,9 м). Вес плодов около 40-50 г. Неприхотливый сорт, но подвержен грибковым заболеваниям, если неправильно обрабатывать.

Сердце буйвола. Высота куста средняя, около 80 см. Плоды крупные — 700 г, иногда достигают 1 кг. У этих томатов плохая лежкость, но сорт пригоден для любых блюд. Может заболеть фитофторозом.

Среднеспелые сорта:

Имеют средний срок созревания.

Розовый фламинго. Любит тепло, куст вырастает до 1 метра. Плоды имеют массу от 70 до 100 г. Из этого сорта хорошо готовить томатный сок.

Шапка мономаха. Кусты высотой до 80 см, плоды достаточно крупные — 200 г. Могут потрескаться, если перезреют. Устойчив ко многим болезням, а также хорошо переносит температурные перепады.

Поздние сорта:

В открытом грунте их не вырастить, а вот для теплиц они подходят идеально.

Савантас F1. Высокорослый сорт (до 2 м), требует обязательной подвязки и опоры. Плоды весом от 90 до 120 г. Хорошо дозревают в прохладном месте. Имеет устойчивость к фузариозу.

Эйфория F1. Куст может достигать высоты 1,5-1,7 м. Холодоустойчивый сорт. Плоды созревают только через 4 месяца после посева. Достигают массы 200 г. Гибрид устойчив к бурой пятнистости и кладоспориозу.

Крупные плоды:

Их ценят за универсальность и за хорошие вкусовые качества. Можно хранить в прохладном помещении, но при перезревании они начинают трескаться.

Бычье сердце розовое. Высокий куст (2,2 м). Помидоры весом до 220 г, хорошо хранятся, не подвержены заболеваниям.

Кентавр F1. Куст может достигать высоты 2,5 метра. Плоды крупные, сочные, массой 250 г. Хорошо переносит транспортировку, устойчив к грибковым и бактериальным инфекциям.

Гибриды голландские:

Они полюбились своими высокоурожайными свойствами и неприхотливостью в уходе. В основном их выращивают на продажу.

Марфа F1. Высокий двухметровый куст требует обязательной поддержки и подвязки. Холодоустойчив. Имеет средний срок созревания. Плоды созревают через 120 дней после всходов, их вес примерно 140 г. Хорошо хранятся, могут использоваться в консервации.

Президент F1. Очень ранний гибрид, плоды массой до 360 г. Требует тщательного ухода и обработки от пасынков. Устойчив к болезням и низким температурам.

Помидоры-черри:

Черри слаще любых других сортов и хорошо растут в любых условиях.

Желтая карамелька F1. Высокий куст (2,5 метра), плоды до 25 г. Хорошо переносит температурные перепады.

Волшебная арфа. Рано созревают, плоды достигают 25 г. Устойчив к заболеваниям.