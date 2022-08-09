Певица Оливия Ньютон-Джон скончалась от рака груди

Известная австралийская певица и актриса Певица Оливия Ньютон-Джон, снявшаяся в «Бриолине» с Траволтой, скончалась от рака груди.

В понедельник, 8 августа 2022 года, супруг актрисы и певицы Оливия Ньютон-Джон в своих социальных сетях сообщил о смерти на 74 году жизни своей жены, которая на протяжении длительного времени боролась с раком груди.

Ньютон-Джон запомнилась общественности не только как обладательница четырёх «Грэмми», но и как борец за защиту окружающей среды и прав природы, а так же как филантроп, создавший фонд по изучению рака груди.