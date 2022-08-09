Певица Оливия Ньютон-Джон скончалась от рака груди
Известная австралийская певица и актриса Певица Оливия Ньютон-Джон, снявшаяся в «Бриолине» с Траволтой, скончалась от рака груди.
В понедельник, 8 августа 2022 года, супруг актрисы и певицы Оливия Ньютон-Джон в своих социальных сетях сообщил о смерти на 74 году жизни своей жены, которая на протяжении длительного времени боролась с раком груди.
Ньютон-Джон запомнилась общественности не только как обладательница четырёх «Грэмми», но и как борец за защиту окружающей среды и прав природы, а так же как филантроп, создавший фонд по изучению рака груди.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ВГА Запорожской области утвердило референдум о вхождении в состав России
Огородники раскрыли секреты выращивания хорошего укропа
Музыканты из группы «Би-2» тайно покинули Россию
Историки рассказали, какой была судьба русских женщин в монголо-татарском плену
Группа «Би-2» покинула Россию из-за критики спецоперации в Украине