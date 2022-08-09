Опытные садоводы рассказали, какую пользу можно получить от опавших яблок
Осенью под яблонями неизменно собирается падалица. Яблоки опадают по разным причинам, например, от ветра или особенностей сорта. И от них можно получить пользу.
Для начала нужно осмотреть упавшие яблоки. Те из них, что упали от ветра или дождя, не имеют признаков болезни, можно использовать в пищу. Хранить их нельзя.
Если на плодах есть гниль, их уже не стоит есть, но и выбрасывать не нужно. Есть несколько вариантов их использования.
Опавшие яблоки могут послужить натуральным удобрением. Для этого их добавляют в компост, чередуя со слоями сорняков или травы.
В этом случае лучшим решением станет закрытое компостирование. Оно позволит избежать неприятного запаха, а также привлечения на участок пчел и ос.
В компост стоит добавить раскисляющие компоненты. Такими свойствами обладают известь, доломитовая пука, древесная зола и строительный мел.
Опавшие яблоки пригодятся для подготовки теплых грядок. Для этого выкапывают траншею, раскладывают на ее дне плоды вместе с раскислителем, добавляют сорняки и присыпают торфом.
Сверху насыпают и утрамбовывают грунт. Грядку нужно периодически поливать, а предотвратить развитие бактерий помогут биопрепараты.
Можно организовать место для выращивания хорошего урожая бахчевых культур при помощи опавших яблок.
Для этого нужно сделать большую яму, заполнить ее плодами, травой, торфом и раскислителем, чередуя слои, внести триходерму.
Опубликовано: Светлана Репина
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