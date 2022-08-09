Опытные садоводы рассказали, какую пользу можно получить от опавших яблок

Осенью под яблонями неизменно собирается падалица. Яблоки опадают по разным причинам, например, от ветра или особенностей сорта. И от них можно получить пользу.

Для начала нужно осмотреть упавшие яблоки. Те из них, что упали от ветра или дождя, не имеют признаков болезни, можно использовать в пищу. Хранить их нельзя.

Если на плодах есть гниль, их уже не стоит есть, но и выбрасывать не нужно. Есть несколько вариантов их использования.

Опавшие яблоки могут послужить натуральным удобрением. Для этого их добавляют в компост, чередуя со слоями сорняков или травы.

В этом случае лучшим решением станет закрытое компостирование. Оно позволит избежать неприятного запаха, а также привлечения на участок пчел и ос.

В компост стоит добавить раскисляющие компоненты. Такими свойствами обладают известь, доломитовая пука, древесная зола и строительный мел.

Опавшие яблоки пригодятся для подготовки теплых грядок. Для этого выкапывают траншею, раскладывают на ее дне плоды вместе с раскислителем, добавляют сорняки и присыпают торфом.

Сверху насыпают и утрамбовывают грунт. Грядку нужно периодически поливать, а предотвратить развитие бактерий помогут биопрепараты.

Можно организовать место для выращивания хорошего урожая бахчевых культур при помощи опавших яблок.

Для этого нужно сделать большую яму, заполнить ее плодами, травой, торфом и раскислителем, чередуя слои, внести триходерму.