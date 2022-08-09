ФСБ привела доказательства помощи украинских националистов Гитлеру против СССР
ФСБ РФ обнародовала новые доказательства помощи украинских националистов Гитлеру для нападения на СССР.
Во вторник, 9 августа 2022 года, Федеральная служба безопасности России рассекретила документы о сотрудничестве украинских националистов с гитлеровской разведкой с целью нападения на территорию СССР.
Согласно обнародованным документам допроса украинца Александра Пашкевича, осенью 1939 года в оккупированными немецкими нацистами Кракове он начал работать на Абверг, по поручению руководства которой сформированная из украинских националистов абвергруппа, в которую входил Пашкевич, в 1941 году занималась контрразведкой в городе Краматорске.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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