ФСБ РФ обнародовала новые доказательства помощи украинских националистов Гитлеру для нападения на СССР.

Во вторник, 9 августа 2022 года, Федеральная служба безопасности России рассекретила документы о сотрудничестве украинских националистов с гитлеровской разведкой с целью нападения на территорию СССР.

Согласно обнародованным документам допроса украинца Александра Пашкевича, осенью 1939 года в оккупированными немецкими нацистами Кракове он начал работать на Абверг, по поручению руководства которой сформированная из украинских националистов абвергруппа, в которую входил Пашкевич, в 1941 году занималась контрразведкой в городе Краматорске.