Кадыров заявил о взятии под контроль территории завода Knauf в Соледаре

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о взятии под контроль завода стройматериалов Knauf в Соледаре ДНР.

В понедельник, 8 августа 2022 года, глава Чеченской Республики Рамазан Кадыров поделился с подписчиками своего Telegram-канала информацией полученной от командира спецназа «Ахмат» Ахмеда Сайдарханова о взятии под контроль немецкого завода Knauf в Соледаре.

Кадыров отметил, что бойцы «Ахмат» совместно со служащими Народной милиции ЛНР вынудили украинских солдат покинуть огневые позиции оборудованные на территории завода Knauf и отступить.