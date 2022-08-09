Кадыров заявил о взятии под контроль территории завода Knauf в Соледаре
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о взятии под контроль завода стройматериалов Knauf в Соледаре ДНР.
В понедельник, 8 августа 2022 года, глава Чеченской Республики Рамазан Кадыров поделился с подписчиками своего Telegram-канала информацией полученной от командира спецназа «Ахмат» Ахмеда Сайдарханова о взятии под контроль немецкого завода Knauf в Соледаре.
Кадыров отметил, что бойцы «Ахмат» совместно со служащими Народной милиции ЛНР вынудили украинских солдат покинуть огневые позиции оборудованные на территории завода Knauf и отступить.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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