Фермеры объяснили, как сделать компостную грядку под огурцы для следующего сезона

Огурцы, растущие на компостной грядке, можно даже не подкармливать. Они и так дадут впечатляющий результат.

Но подготовкой такой грядки нужно заняться уже сейчас. Лучше всего расположить ее в месте, где в этом году был собран урожай чеснока или лука.

Посередине вдоль всей грядки прокапывается траншея глубиной около 35 см. Она постепенно заполняется ботвой овощных культур и всевозможными органическими отходами, как при приготовлении компоста.

Можно добавить в траншею опилки или хвою, это поможет улучшить структуру почвы, сделать ее более легкой и рыхлой. Не будет лишним и добавление суперфосфата.

В отличие от переноса перегноя из компостной кучи, при таком варианте почва буквально пропитывается питательными веществами, поэтому и огурцы растут на ней лучше.

По такому же принципу на месте, где раньше была навозная куча, растения развиваются лучше, чем при самом тщательном удобрении обычных грядок органикой.

В сухую погоду траншею молить, чтобы компост лучше перегнивал. Для ускорения процесса используется мочевина, а саму грядку накрывают пленкой.

К следующему сезону перегниет большая часть отходов. В оставшихся компонентах процесс будет продолжаться, этому поспособствуют почвенные микроорганизмы и черви.