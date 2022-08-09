Фермеры объяснили, как сделать компостную грядку под огурцы для следующего сезона
Огурцы, растущие на компостной грядке, можно даже не подкармливать. Они и так дадут впечатляющий результат.
Но подготовкой такой грядки нужно заняться уже сейчас. Лучше всего расположить ее в месте, где в этом году был собран урожай чеснока или лука.
Посередине вдоль всей грядки прокапывается траншея глубиной около 35 см. Она постепенно заполняется ботвой овощных культур и всевозможными органическими отходами, как при приготовлении компоста.
Можно добавить в траншею опилки или хвою, это поможет улучшить структуру почвы, сделать ее более легкой и рыхлой. Не будет лишним и добавление суперфосфата.
В отличие от переноса перегноя из компостной кучи, при таком варианте почва буквально пропитывается питательными веществами, поэтому и огурцы растут на ней лучше.
По такому же принципу на месте, где раньше была навозная куча, растения развиваются лучше, чем при самом тщательном удобрении обычных грядок органикой.
В сухую погоду траншею молить, чтобы компост лучше перегнивал. Для ускорения процесса используется мочевина, а саму грядку накрывают пленкой.
К следующему сезону перегниет большая часть отходов. В оставшихся компонентах процесс будет продолжаться, этому поспособствуют почвенные микроорганизмы и черви.
Опубликовано: Светлана Репина
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