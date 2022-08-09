Историки рассказали, почему Владимир Ульянов взял себе псевдоним «Ленин»

Хотя Владимир Ильич Ульянов в ходе своей революционной деятельности имел около 150 различных псевдонимов, всемирную известность он получил как Владимир Ленин.

Именно под ним были опубликованы его первые работы, в том числе и книга «Развитие капитализма в России». Затем последовали и другие псевдонимы - Владимир Ильин (во время ссылки в Шушенском), Иванов, Базиль и т.п., а в декабре 1901 года Ильич впервые опубликовал работу, подписанную псевдонимом «Н.Ленин».

Хотя под инициалом «Н» обычно предполагается имя Николай, он так и не был расшифрован ни в одной из публикаций автора. Также осталась до конца не выясненным происхождение псевдонима «Ленин», хотя несколько версий на этот счет у исследователей имеются. Какие же именно?

Самые популярные версии происхождения псевдонима:

Первая версия, о которой пишут чаще всего — топонимическая и связана с названием одной из крупнейших сибирских рек — Лены. В первый раз этим псевдонимом было подписано письмо В.Ульянова к Георгию Плеханову, который в тот момент пользовался псевдонимом «Волгин» - от названия реки Волги.

Вполне вероятно, что Ильич решил поступить аналогичным образом, но использовал название той реки, которая была ближе к местам его ссылки. Причем, сделать это он мог «в пику» Плеханову, с которым он расходился во многих взглядах (тот примыкал к будущим меньшевикам).

Вторая версия — данный псевдоним пошел от фамилии вполне реального человека, которым, например, мог был достаточно известный в те времена агроном Сергей Николаевич Ленин. Он написал ряд научных статей по сельскому хозяйству и Владимир Ульянов совершенно точно читал их, поскольку отзывался об этих работах вполне уважительно.

Однако, большей является вероятность, что человеком, давшим свою фамилию псевдониму, стал Николай Егорович Ленин, отец одной из подруг жены Ильича — Надежды Крупской. После ссылки Владимиру Ильичу в 1900 году срочно потребовалось уехать за границу, но по его паспорту бывшего ссыльного могли и не выпустить.

Требовались другие документы и они были найдены — по просьбе Надежды ее сочувствующая революционерам подруга Ольга выкрала паспорт отца, а затем подделала в нем дату рождения.

Так Ленин выехал в Европу и вскоре привык к своей новой фамилии, хотя в ряде случаев продолжал использовать и другие псевдонимы. Ну а Николай Ленин к тому времени серьезно заболел и умер в 1902 году, так и не узнав о случившемся.

Третье предположение менее вероятно, но оно все же имеет место. Владимир Ульянов любил произведения Льва Толстого и по дороге в Шушенское, по воспоминанием Надежды Крупской, читал его повесть «Казаки».

Фамилия героя этого произведения была Оленин и он тоже отправлялся в ссылку, пусть и на Кавказ, а не в Сибирь. Это могло впечатлить Ильича, тем более что герой повести придерживался во многом созвучных ему идей. Поэтом он и выбрал для псевдонима его фамилию, слегка изменив ее.

Другие версии происхождения псевдонима:

Есть еще одна версия, хоть и крайне маловероятная, но тем не менее достаточно часто встречающаяся в популярных изданиях. Якобы псевдоним «Ленин» был взять в честь студентки из Казани Елены Розмирович, в которую он был влюблен в юности.

Правда, есть и вариации персонажа — под ним предполагали другую казанскую девушку Елену Ленину или являвшуюся актрисой Мариинского театра Елену Зарецкую. Серьезные историки не рассматривают эти предположения, но раньше они озвучивались в ряде «разоблачительных» телевизионных передач.

Наконец, есть и версия, что псевдоним Ленин является искаженной версией фамилии его деда по отцовской линии — Ульянин, взятой однажды в виде шутки. Да, Николай Васильевич не сразу стал Ульяновым, после своего переезда в Астрахань он некоторое время носил именно эту фамилию.

Но предположение, что она послужила основой для достаточно сильно отличающегося псевдонима будет слишком уж смелым.

В любом случае, этот вариант стал самым удачным и вошел во всемирную историю. Сегодня его хорошо знают по всему миру, от Австралии до Новой Земли.