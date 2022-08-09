Загадочная дыра в планете: в Чили образовался провал диаметром 50 м и 200 м глубиной
Необычная воронка в земле образовалась 30 июля возле шахты Алькапарроса канадской компании Lundin Mining. Национальная служба геологии и горного дела до сих пор изучают это странное природное явление.
Возникшая воронка настолько большая, что может вместить в себя одновременно Триумфальную арку Парижа, телебашню Сиэтла или сразу шесть статуй Христа-Искупителя из Рио-де-Жанейро.
Необъяснимое явление вынудило власти прекратить работы на медном руднике по соседству. Провал простирается вглубь на 200 м и имеет диаметр 50 м.
Сначала размеры отверстия в земле возле Тьерра-Амарильи составляли 25 метров в ширину, но со временем диаметр дыры увеличился.
В первые дни появления провала на его дне виднелась вода. Позже она исчезла.
Почему провалилась земля в Чили - пока объяснений этому феномену не найдено.
Опубликовано: Храмова Оксана
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