Загадочная дыра в планете: в Чили образовался провал диаметром 50 м и 200 м глубиной

Необычная воронка в земле образовалась 30 июля возле шахты Алькапарроса канадской компании Lundin Mining. Национальная служба геологии и горного дела до сих пор изучают это странное природное явление.

Возникшая воронка настолько большая, что может вместить в себя одновременно Триумфальную арку Парижа, телебашню Сиэтла или сразу шесть статуй Христа-Искупителя из Рио-де-Жанейро.

Необъяснимое явление вынудило власти прекратить работы на медном руднике по соседству. Провал простирается вглубь на 200 м и имеет диаметр 50 м.

Сначала размеры отверстия в земле возле Тьерра-Амарильи составляли 25 метров в ширину, но со временем диаметр дыры увеличился.

В первые дни появления провала на его дне виднелась вода. Позже она исчезла.

Почему провалилась земля в Чили - пока объяснений этому феномену не найдено.