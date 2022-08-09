Элтон Джон и Бритни Спирс объединили свои таланты для новой песни

Певцы, которые на двоих имеют 90-летний опыт работы в музыкальной индустрии, будут сотрудничать для «Hold Me Closer», дата релиза пока неизвестна.

Поп-икона Бритни Спирс и британская суперзвезда Элтон Джон объединят свои голоса в новой песне, о чем звукозаписывающая компания объявила в понедельник (8 августа). Певцы будут сотрудничать в «Hold Me Closer», сообщает Interscope Records.

Хотя дата его выхода остается неизвестной, это будет первый новый проект Бритни Спирс за многие годы. Его название вдохновлено лирикой песни «Tiny Dancer», выпущенной Элтоном Джоном в начале 1970-х годов.

Объявление появилось после нескольких дней спекуляций о возможном сотрудничестве между двумя звездами. Недавно Бритни Спирс и ее бойфренд Сэм Асгари объявили, что у певицы случился выкидыш.

О ее беременности стало известно через пять месяцев после того, как в калифорнийском суде было объявлено об окончании спорной опеки, которую осуществлял ее отец Джейми Спирс. Мера была приянта в 2008 году из-за психологических проблем звезды, которая назвала это «оскорбительным» и что, по ее словам, помешало ей удалить противозачаточную ВМС, несмотря на ее желание иметь больше детей.

Поп-звезда, известная благодаря нескольким планетарным хитам, включая « …Baby One More Time», годами не давала интервью и редко появляется на публике.

Элтон Джон, отметивший несколько месяцев назад свое 75-летие, наиболее известен своим хитом «Rocket Man». В 2018 году он отправился в прощальный тур XXL. В течение нескольких лет он запланировал более 300 концертов по всему миру, но туру помешала пандемия Covid-19.