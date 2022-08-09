ФБР провело обыск в доме Дональда Трампа во Флориде, даже взломали сейф
Бывший американский президент объявил в понедельник, что его знаменитая недвижимость в Мар-а-Лаго подверглась «обыску» федеральной полиции.
Бывший президент США Дональд Трамп объявил в понедельник, что его знаменитая резиденция во Флориде Мар-а-Лаго подверглась обыску федеральной полиции (ФБР).
Республиканец, прямо или косвенно связанный с несколькими судебными делами, не уточнил причину.
Но, по данным американских СМИ, это вмешательство является частью расследования ненадлежащего обращения с секретными документами, которые могли находится в Мар-а-Лаго.
«Наша страна переживает темные времена, мой прекрасный дом, Мар-а-Лаго в Палм-Бич, Флорида, находится в осаде, подвергся набегам и оккупации многочисленными агентами ФБР», — сказал Дональд Трамп в заявлении, назвав себя жертвой «политического преследования».
«После работы и сотрудничества с соответствующими государственными органами этот необъявленный обыск в моем доме не был ни необходимым, ни уместным», — сказал он. «Они даже взломали мой сейф!», - возмутился Дональд Трамп.
Опубликовано: Тарас Медведев
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