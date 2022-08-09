Тысячи пользователей сообщают о сбоях в работе Google

В понедельник вечером десятки тысяч пользователей сервисов Google сообщили о сбоях в работе эталонного сайта DownDetector.com в отношении поисковой системы и приложения Maps.

«Отчеты пользователей указывают на то, что с 21:36 возникли проблемы с Google Maps (5:36 утра по мск во вторник)», — написала компания в Твиттере.

В Соединенных Штатах более 40 000 человек сообщили DownDetector, что Google не работает, в том числе в крупных городах, таких как Нью-Йорк и Денвер, штат Колорадо.

Эта цифра значительно снизилась в течение следующих двух часов, но отчеты продолжали поступать, но в меньшем количестве, в частности, для Google Cloud и Календаря Google.