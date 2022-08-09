Байден не может координировать простые движения после болезни

После перенесенной коронавирусной инфекции здоровье Байдена еще больше ухудшилось, пришли к выводу эксперты, наблюдая за его первыми шагами после «поправки».

Видео, на котором американский президент, во время первой после болезни поездки в Кентуки, не способен, без постороннейй помощи, надеть пиджак и поправить очки, наводит на мысль о проблемах с его здоровьем.

В соцсетях этот фрагмент рабочей поездки уже назвали «Байден против пиджака и очков».

К тому же первое появление на камерах, где Байден нескладно машет журналистам, а затем появляется с перекошенным лицом в кадре, также говорит об ухудшении самочувствия после заражения коронавирусом, который, как известно поражает и ЦНС.