Байден не может координировать простые движения после болезни
После перенесенной коронавирусной инфекции здоровье Байдена еще больше ухудшилось, пришли к выводу эксперты, наблюдая за его первыми шагами после «поправки».
Видео, на котором американский президент, во время первой после болезни поездки в Кентуки, не способен, без постороннейй помощи, надеть пиджак и поправить очки, наводит на мысль о проблемах с его здоровьем.
В соцсетях этот фрагмент рабочей поездки уже назвали «Байден против пиджака и очков».
К тому же первое появление на камерах, где Байден нескладно машет журналистам, а затем появляется с перекошенным лицом в кадре, также говорит об ухудшении самочувствия после заражения коронавирусом, который, как известно поражает и ЦНС.
Опубликовано: Тарас Медведев
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