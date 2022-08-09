Администрация Запорожья сообщила, что в области теперь действуют российские законы

Член пророссийской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о начале применения российских законов.

Член администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в регионе теперь будут применяться законы Российской Федерации. 

Об этом сообщает российское информационное агентство РИА Новости со ссылкой на заявление Запорожской администрации.

По словам Владимира Рогова, в Запорожской области теперь руководствуются российскими Уголовным и Административным Кодексами. 

"В Запорожской области начали применять российские законы, так, местная полиция уже руководствуется Уголовным и Административным кодексами РФ, сообщил РИА Новости представитель администрации региона Владимир Рогов",

Опубликовано: Николай Скира

 

 


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