ВГА Запорожья утвердила проведение референдума о вхождении в состав РФ

В Запорожской области сообщили, что будет проведем референдум о вхождении в состав России.

В Военно-гражданской администрации подконтрольной России Запорожской области Украины заявили, что референдум о вхождении в состав РФ точно будет проведем.

Как передает информагентство РИА Новости со ссылкой на заявлении члена ВГА Владимира Рогова, референдум будет проводиться по российским законам.

По словам представителя Запорожской администрации Рогова, это позволит региону стать еще одним субъектом Российской Федерации.

"Референдум в Запорожской области пройдет с учетом требований российского законодательства, что позволит региону стать новым субъектом РФ, сообщил РИА Новости представитель администрации региона Владимир Рогов", - говорится в сообщении РИА Новости.