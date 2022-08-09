Швеция, Дания и Норвегия договорились о военном контроле в Балтийском море, чтобы противостоять России
Министры обороны Швеции, Дании и Норвегии объявили в понедельник, 8 августа о более тесном военном сотрудничестве с целью взять под контроль район Балтийского моря.
Соглашение призвано противодействовать якобы "безответственному поведению России", сообщает NRK.
По словам министра обороны Швеции Петера Хультквиста, который встретился в порту Мальмё со своими датскими и норвежскими коллегами Мортеном Бодсковым и Бьорном Арильдом Грамом, "расширение сотрудничества между странами поможет лучше координировать военные действия".
"Это сделает возможным взаимное использование воздушного пространства и военной инфраструктуры", - подчеркнул Хультквист.
По его словам, "регион Эресунн у входа в Балтийское море стратегически важен для Швеции, Дании и Норвегии на случай кризиса или войны".
По мнению Хультквиста, "по сути, мы имеем дело с усилением присутствия России в Балтийском море".
"Мы несколько раз были свидетелями непрофессионального и безответственного поведения российской стороны", - заявил он.
В начале марта два четырех российских боевых самолета нарушили воздушное пространство Швеции в Балтийском море к востоку от шведского острова Готланд. В середине июня российский военный корабль дважды заходил на территорию Дании в районе Борнхольма.
Министр обороны Дании Мортен Бодсков объявил, что его страна направит в Стокгольм военного атташе, который будет отвечать за Северный регион. Кроме того, Дания направит офицеров связи в Швецию и Норвегию.
Опубликовано: Николай Скира
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