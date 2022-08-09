В Германии чиновники предупредили о границах конституционного права на демонстрации

Глава Управления по защите конституции Амбурга (Саксония) Торстен Восс предостерег экстремистов от злоупотребления «законными демонстрациями» ввиду энергетического кризиса и высокой инфляции.

«Мы предполагаем, что идеологи экстремистского заговора и другие враги конституции, такие как правые экстремисты и граждане Рейха, попытаются использовать эти протесты в своих идеологических целях», — заявил Фосс газетам медиагруппы Функе во вторник. Газовый кризис и инфляция дают большой мобилизационный потенциал, пояснил он.

Он предполагает, что окружение попытается использовать инфраструктуру радикальных противников вакцинации и отрицателей коронавируса для акций протеста против энергетического кризиса осенью.

Защитники конституции сообщили газете Funke, что экстремистские партии, такие как «Freie Sachsen», преследовали цель извлечь выгоду из страхов граждан перед социальным упадком и последствий резкого роста стоимости жизни.

«Соответствующие страхи и опасения населения используются в собственных антиконституционных целях», - заявили в управлении.