Канцлер ФРГ Олаф Шольц стал обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве на 47 миллиардов евро
Канцлера Германии Олаф Шольц проходит по делу о мошеничестве с неуплатой налогов.
Полиция Германии вскрыла электронную почту канцлера Германии Олафа Шольца в рамках проведения следственных мероприятий по делу «CumEx Files» о неуплате налогов.
Объектом расследования стали письма в период с 1 января 2015 до момента вступления в должность министра финансов в 2018 году
О скандальном деле стало известно еще в далеком 2015 году. Суть была в том, что схема помогала иностранным инвесторам снижать налоги на дивиденды. Тогда обвинения предъявили нескольким десяткам людей.
Уже на этой неделе, в пятницу, Шольц будет допрошен полицией о его причастности к данному делу. Тогда город Гамбург, мэром в котором был Шольц, задолжал государству около 47 миллиардов евро налогов.
В пресс-службе Шольца уже заявили, что канцлеру Германии нечего скрывать и он не виновен.
Опубликовано: Николай Скира
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