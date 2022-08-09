Трамп завил, что обыск ФБР в его доме связан с намерением вновь участвовать в выборах президента США

Дональд Трамп назвал обыск, проведенный агентами Федерального бюро расследований в его доме "темными временами для нашей нации". ФБР не комментирует этот вопрос, сообщает CNN.

ФБР пришло в дом бывшего президента в Палм-Бич, штат Флорида, в понедельник, 8 августа. Дональда Трампа в это время не было, он находился в Нью-Йорке. У агентов был ордер на обыск.

Само Бюро не назвало причину проникновения в резиденцию, но, по данным американских СМИ, причиной должно было стать расследование обращения Трампа с конфиденциальными документами Белого дома.

Сын Дональда Эрик говорит то же самое. Он сказал Fox News, что действия агентов были связаны с коробками с бумагами, которые бывший президент привез с собой из Белого дома. По словам Эрика, его отец уже несколько месяцев работает с Национальным архивом по этому вопросу.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с предметом, обыск должен был быть связан с изъятием Дональдом Трампом секретных документов из Белого дома.

Между тем, CNN заявил со ссылкой на одного из высокопоставленных чиновников, что Белый дом не знал об обыске в особняке бывшего президента США до тех пор, пока эта новость не появилась ​​в СМИ.

Экс-президент выразил возмущение обыском. В своем заявлении он сказал, что его дом "в настоящее время находится в осаде, в нем совершается налет и там находится большая группа агентов ФБР".

"Это темные времена для нашей нации. Ничего подобного никогда раньше не случалось с президентом США. Этот необъявленный рейд на мой дом не был ни необходимым, ни уместным", — сказал Дональд Трамп.

Он добавил, что агенты даже взломали его сейф. По его мнению, за акцией стоят левые демократы, которые, по его словам, не хотят, чтобы он баллотировался в президенты в 2024 году.

Ранее в этом году Государственный архив США сообщил, что они изъяли у Дональда Трампа 15 коробок с документами, которые бывший президент забрал с собой из Белого дома. Конгресс США был уведомлен о том, что среди них были секретные правительственные документы, и министерство юстиции расследует этот вопрос.

CNN попросил Минюст прокомментировать обыск в особняке Дональда Трампа. Последний, однако, отказался предоставить какую-либо информацию.

Во время обыска перед домом собрались сторонники бывшего президента. По данным Reuters, они сигналили и включали музыку из своих машин. У некоторых из них были с собой флаги Соединенных Штатов.