Россия запустила иранский спутник зондирования Земли «Хайям»

Россия выведет на орбиту иранский спутник наблюдения во вторник, 9 августа, запуск которого вызывает обеспокоенность Запада.

Некоторые западные официальные лица опасаются, что Москва будет использовать его для поддержки своего наступления на Украину, что Тегеран категорически отрицает.

По данным Российского космического агентства (Роскосмос), запуск спутника дистанционного зондирования Земли «Хайям» ракетой-носителем «Союз» был запланирован с российского космодрома Байконур в Казахстане в 7:52 утра.

Иран опроверг все обвинения Запада на свой счет и предупредил, что право управления спутником будут переданы космическому агентству страны сразу после вывода его на орбиту.

