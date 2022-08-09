США не выгодно больше поставлять Украине РСЗО HIMARS, слишком дорого обходится

В последнем миллиардном пакете военной помощи Украине США не заявила о поставках РСЗО HIMARS, а лишь ограничилась боеприпасами к системам.

Военный эксперт Иван Коновалов прокомментировал Пятому каналу, почему США отказались поставлять системы Киеву.

По мнению эксперта, первой причиной стала охота ВС России на эти системы, которые не сложно обнаружить. Так после поставок было уничтожено уже шесть РСЗО HIMARS.

Но самая важная причина банальна, американцы хорошо умеют считать деньги и понимают, что в случае дополнительных поставок систем они просто разорятся на боеприпасах к ним.

«Те HIMARS, которые сейчас находятся на вооружении украинских сил, потребляют достаточно большое количество боеприпасов, но если учесть, что шесть из них уже уничтожены, то пока расход небольшой. Но Украина требует до 100 единиц этих вооружений. Это очень большой объем боеприпасов, и в США понимают, что не смогут их обеспечить, и эти установки просто бессмысленно будут стоять», — цитирует эксперта Пятый канал.

Напомним, что в новом пакете речь идет о неназванном количестве боеприпасов к системам, которых у ВСУ осталось не менее шести. После первых поставок капитан 103-й бригады территориальной обороны ВСУ Александр Гамущин посчитал, что один залп системы обходится Киеву в 1 млн долларов. Соответственно, если бы США выполнили условия Киева и поставили 100 систем, то их залп стоил бы 100 млн долларов, что слишком накладно даже для такой экономики, как США.