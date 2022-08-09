Байден из-за серьезной болезни не смог самостоятельно надеть пиджак

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не смог самостоятельно надеть пиджак.

В сети появилось видео, на котором президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выходит со своей супругой из самолета.

Затем на видео американский президент пытается надеть пиджак, но у него это не получается сделать.

Затем, лишь с помощью своей супругу, пиджак все-таки оказывается на нем.

При этом есть информация о том, что такие последствия стали возможным из-за перенесенного американским президентом коронавируса.

Опубликовано: Николай Скира

 

 


Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

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