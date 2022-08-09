Байден из-за серьезной болезни не смог самостоятельно надеть пиджак
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не смог самостоятельно надеть пиджак.
В сети появилось видео, на котором президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выходит со своей супругой из самолета.
Затем на видео американский президент пытается надеть пиджак, но у него это не получается сделать.
Затем, лишь с помощью своей супругу, пиджак все-таки оказывается на нем.
При этом есть информация о том, что такие последствия стали возможным из-за перенесенного американским президентом коронавируса.
Опубликовано: Николай Скира
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