В Минске создают воинские части территориальных войск

Минобороны Беларуси заявило о начале второго этапа комплексной проверки органов управления территориальной обороны города Минска, говорится в сообщении ведомства.

По сообщению ведомства в столице будет сформирован штаб теробороны и воинские части территориальных войск.

Военнослужащие теробороны будут решать вопросы по охране объектов и вместе с милицией поддерживать правопорядок в Минске.

По плану на военные сборы будут призваны более 300 резервистов.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 


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