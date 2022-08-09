В Минске создают воинские части территориальных войск

Минобороны Беларуси заявило о начале второго этапа комплексной проверки органов управления территориальной обороны города Минска, говорится в сообщении ведомства.

По сообщению ведомства в столице будет сформирован штаб теробороны и воинские части территориальных войск.

Военнослужащие теробороны будут решать вопросы по охране объектов и вместе с милицией поддерживать правопорядок в Минске.

По плану на военные сборы будут призваны более 300 резервистов.