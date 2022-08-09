Ахмад Кадыров: взят под контроль завод Knauf в Соледаре
Глава Чеченской республики сообщил о взятии под контроль территории завода Knauf в ДНР.
В своем официальном Telegram-канале глава Чеченкой республики Ахмад Кадыров заявил, что под контроль народной милиции ЛНР перешла территория завода Knauf в Соледаре.
"Спецназ "Ахмат" совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР успешно защищает ответственные территории от бандеровской нечисти. Также силами союзных войск в городе Соледаре взята под контроль территория завода Knauf. Наши бойцы планомерно, путём грамотного и неспешного ведения боя продвигаются на оккупированную территорию, тем самым, вынуждая противника покинуть свои укреплённые позиции", — заявил глава Чечни.
В настоящий момент ВС РФ совместно с силами ЛНР и ДНР полностью освободили территорию ЛНР и большую часть ДНР, включая Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Опубликовано: Максим Алексеев
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