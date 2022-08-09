Медведев сравнил идею Зеленского о запрете выезда для россиян с расистскими идеями Гитлера
Вопросы расовой дискриминации, которые предлагает задействовать Зеленский, попахивают уже не только нацизмом, но и откровенным фашизмом.
Зам главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал призыв Зеленского изолировать россиян на территории России.
«Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть ещё вопросы о природе украинской власти?», - отметил Медведев.
Напомним в интервью «Вашингтон пост» Зеленский потребовал у Запада запретить въезд россиянам и выслать тех граждан РФ, кто там находится. Он мотивировал это коллективной ответственностью за действия российскогоправительства.
Опубликовано: Тарас Медведев
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