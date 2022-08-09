В Баварии создали лабиринт на кукурузном поле на площади 16 тыс. квадратов, самый большой в мире

В Нижней Баварии создали суепрлабиринт на кукурузном поле, который впечатляет своими размерами.

Пять тщательно продуманных лабиринтов образуют один огромный кукурузный лабиринт.

По данным Немецкого института звукозаписи в Гамбурге, он является самым большим в мире, его площадь составляет 16 600 квадратных метров.

Владелец Маркус Хиндлмайер и районный администратор Штраубинг-Боген Йозеф Лаумер с нетерпением ждут посетителей в кукурузном лабиринте. Пять мотивов предназначены для развлечения и решения задач разного уровня сложности.

В 1998 году семья Хиндльмайер впервые проложила лабиринт на своем кукурузном поле. Это шоу теперь проходит раз в два года. В этом году основное внимание уделяется Древнему Египту.

Веселье не бесплатное: по словам организатора, дети от четырех лет и студенты платят шесть евро за дневной билет, для взрослых он стоит восемь евро. Также есть детская площадка и пивной сад.