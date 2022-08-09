Умер пленённый на «Азовстали» боец украинского батальона «Медведи SS»
Взятый в плен на «Азовстали» боец украинского батальона «Медведи SS» скончался в СИЗО от наркотиков.
В понедельник, 9 августа 2022 года, российское агентство ТАСС, ссылаясь на источник из следственных органов ДНР, заявило о гибели одного из десяти боевика украинской диверсионно-штурмовой группы «Медведи SS», который был взят в плен российскими военнослужащими при освобождении территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.
Отмечается, что умерший в СИЗО националист имел ряд хронических заболеваний, а также имел ряд хронических заболеваний, страдал от наркотической зависимости, что привело к ухудшению состояния его здоровья и последующей смерти до окончания уголовного расследования по делу о военных преступлениях батальона «Медведи SS».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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