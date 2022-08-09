NI: Тайвань проводит учения, сказав, что Китай контролирует территорию морей

МИД Тайваня заявил, что китайские учения являются репетицией вторжения на остров, в ходе которого он стремится помешать другим странам прийти на помощь острову.

Министр иностранных дел Тайваня заявил во вторник, что Китай стремится контролировать Восточное и Южно-Китайское моря через Тайваньский пролив, описав большие амбиции по изменению статус-кво в Азиатско-Тихоокеанском регионе и недопущению оказания помощи странам самоуправляющемуся острову.

Министр иностранных дел Джозеф Ву выступил на пресс-конференции в Тайбэе, когда Тайвань начал военные учения с боевой стрельбой для проверки боевой готовности в ответ на продолжающиеся китайские учения, которые включали запуск ракет в воды у острова с населением 23 миллиона человек.

Китай заявляет, что его учения были вызваны визитом на остров на прошлой неделе спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, но Ву сказал, что Китай использовал ее визит в качестве предлога. Китай также запретил импорт некоторых тайваньских продуктов питания после визита и прекратил диалог с США по ряду вопросов, включая изменение климата.

Он сказал, что Китай стремится изменить статус-кво и аннексировать Тайвань, самоуправляющуюся островную республику, которую он считает своей собственной территорией.

“Китай не имеет права вмешиваться или изменять” тайваньский народно-демократический процесс или взаимодействие с другими странами, сказал он.

С четверга Китай направил военные корабли и самолеты через срединную линию Тайваньского пролива и запустил ракеты в воды, окружающие остров. Игнорируя призывы к ослаблению напряженности, Пекин продлил учения, которые приравниваются к блокаде, не объявив, когда они закончатся.