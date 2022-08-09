У 66-летнего Ларса фон Триера болезнь Паркинсона, но режиссер "Догвиля" продолжает работу над сериалом

Первые два сезона хоррора "Королевство" вышли в 90-х годах. Третий планируется выпустить в 2022 году - все пять эпизодов. Премьера первых серий состоится на кинофестивале в Венеции.

Продолжение сериала "Королевство: исход" будет завершено, несмотря на обнаружившиеся у культового режиссера проблемы со здоровьем.

Не так давно Ларсу фон Триеру поставили серьезный диагноз - болезнь Паркинсона. Пока неизвестно, сможет ли он присутствовать лично на Венецианском кинофестивале.

Однако на сегодняшний день режиссер продолжает заниматься съемками сериала. Он чувствует себя удовлетворительно и получает необходимое лечение для снижения симптоматики заболевания.

Кинопроект "Королевство", над завершением которого работает режиссер, - это мистический сериал.

Действие развивается в Королевском госпитале Копенгагена, главные герои - пациенты и работники.

Обитателям госпиталя постоянно приходится иметь дело с необычными сверхъестественными явлениями. Чем закончится история, зрители узнают в этом году.