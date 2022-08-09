Немецкие эксперты предупреждают о проблемах с электросетями из-за огромного спроса на электрообогреватели
Миллионы электроприборов для обогрева скупленные немцами смогут вывести из строя энергосеть в городах, считают эксперты.
Перенагрузка на электросети неизбежно приведет к многочисленным авариям ущерб от которых превысит все дополнительные затраты на отопление, как для пользователей, так и для государства. Ведь не секрет, что во многих старых домах проводка не менялась десятки лет и она просто не выдержит нагрузки, объясняют эксперты. Сохранится и опасность пожаров от электропроводки.
Цифры вызывают панику у поставщиков, сетевых операторов и ассоциаций. По данным Ассоциации электрических, электронных и информационных технологий (VDE), в первой половине 2022 года было продано более 600 000 тепловентиляторов.
Согласно репрезентативному исследованию портала сравнения Verivox, будут приобретены еще миллионы устройств.
На самом деле цена за киловатт-час (кВтч) электроэнергии значительно выше, чем за киловатт-час газа. В августе 2022 года киловатт-час электроэнергии стоит около 42 центов в среднем по стране, средняя цена на газ составляет около 18 центов за киловатт-час.
«Предполагая полное преобразование тепловой энергии в отопление помещений, т. е. эффективность 100 процентов, цена на газ должна была бы увеличиться более чем в два раза, чтобы были понесены те же затраты, что и при электрическом отоплении», — говорит Торстен Сторк, эксперт по энергетике. в Веривоксе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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