Британская разведка доложила, что Россия готовится к штурму на юге Украины
Россия продолжает укреплять свои оборонительные позиции на юге Украины с выходных, продолжая атаки на Донбассе, сообщило в понедельник министерство обороны Великобритании.
«Именно в этой области Москва сосредоточила наибольшие усилия за последние 30 дней, хотя российским силам удалось продвинуться лишь примерно на десять километров», отмечают в ведомстве.
По оценке британской разведки Херсон, который попал под контроль российских войск в начале конфликта, вскоре «может стать новым эпицентром боевых действий».
«Почти наверняка российские силы перегруппируются на юге Украины в ожидании украинского контрнаступления или для подготовки к возможному штурму», — пояснили в министерстве, отметив, что в район Николаевской области переброшено около 25 тысяч российских военных, причем 10 тысяч из них заняли плацдарм на западном берегу Днепра.
Опубликовано: Тарас Медведев
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