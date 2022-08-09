Михаил Шеремет: необходимо создать объединение государств по образцу СССР

Депутат Государственной думы от Крыма предложил создать добровольное объединение государств по образцу СССР.

Депутат Государственной думы России от Крыма Михаил Шеремет поделился мнением о том, что необходимо создать добровольное объединение суверенных государств по образцу СССР.

"Существование СССР сдерживало НАТО в его стремлении поработить и колонизировать весь мир. Считаю целесообразным вернуться к идее о коллективной системе добровольного объединения суверенных государств в один военно-политический и экономический блок, способный эффективно противостоять западной экспансии и агрессии. Прообразом новой конфедерации может стать великий и могучий СССР", — заявил Шеремет.

Депутат подчеркнул, что у Российской Федерации есть потенциал и все возможности, для обеспечения новому союзу нерушимость границ и безопасность.