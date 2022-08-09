Война на Украине будет стоить экономике Германии $260 млрд убытков к 2030 году

Война на Украине и ее последствия могут стоить немецкой экономике более 260 миллиардов евро добавленной стоимости к 2030 году.

Согласно исследованию, опубликованному несколькими институтами во вторник, конфликт также наносит ущерб занятости: в наступающем году может быть трудоустроено примерно на 240 000 человек меньше, чем без войны, а в среднем за период с 2022 по 2028 год будет 150 000 человек. Помимо Института рынка труда и профессионального обучения (IAB), в исследовании также участвовали Федеральный институт профессионального образования и Общество исследования экономической структуры.

Для своего прогноза исследователи исходили из того, что санкции против России останутся в силе до 2030 года, даже если к тому времени война закончится.

«Из-за последствий войны подъем после коронавируса потерпел неудачу», — объяснил Энцо Вебер из IAB. Наиболее важным тормозящим фактором в своем отчете исследователи считают рост цен на ископаемое сырье Это сказалось на экспортной экономике и потребительских возможностях частных домохозяйств.

Исследование прогнозирует наиболее сильное влияние на рынок труда в индустрии гостеприимства, в сфере социальных услуг и в производстве продуктов питания. Однако с годами они уменьшаются. К 2030 году исследование даже видит положительный эффект от 60 000 сотрудников.

Однако это относится только к предположению, что цены на энергоносители не поднимутся еще выше. Если это произойдет, Германия скатится в рецессию, предупредил Вебер. В сценарии, когда цены на энергоносители растут в два раза быстрее, исследователи видят наибольшее влияние на рынок труда в 2024 году, когда будет на 660 000 рабочих меньше, чем без войны.