В Берлине не менее 100 полицейских обвинялись в правом экстремизме и расизме

Почти 100 берлинских полицейских привлекли к себе внимание в последние годы из-за возможных правых экстремистских настроений.

Известно 94 полицейских и 4 бывших послисмена, «которые подозреваются в правоэкстремистских взглядах». Все дела подлежат уголовному расследованию или соответствующим экспертизам.

Кроме того, под таким же подозрением находятся двенадцать полицейских и один бывший сотрудник. Еще один сотрудник подозревается в левых экстремистских взглядах. Он также находится под следствием.

Известно, что в отношении берлинских полицейских было возбуждено 74 дисциплинарных дела по подозрению в правоэкстремистских высказываниях, 22 из них были заключены под стражу.

В десяти случаях государственные служащие были уволены по отзыву или с испытательным сроком. В двух случаях получили выговоры, а еще в двух – штрафы. Восемь дел были прекращены. Почти всегда речь шла о правоэкстремистских или расистских высказываниях или фотографиях в чатах или об участии в политически проблемных мероприятиях.

В берлинской полиции работает около 26 000 человек, почти 19 000 из них — полицейские. В 2020 году Сенат и полиция представили концепцию борьбы с экстремистскими тенденциями. Частью этого является возможность анонимных советов, запросов в Управление по защите Конституции и опросов соискателей. В 2021 году в полиции была создана группа внутреннего расследования «Центральная» для расследования таких правонарушений.