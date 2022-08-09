Лоза осудил Ротару за сбор средств в помощь Украине в своём Телеграм-канале
Известный российский автор-исполнитель Юрий Лоза высказался по поводу намерения певицы Софии Ротару помочь Украине, собирая деньги.
Юрий Лоза оценил желание Софии Ротару собрать деньги в помощь её родной Украине.
Лоза уверен, что самостоятельно Ротару не будет заниматься распределением средств. Певица вынуждена будет обращаться к тем, кто знает, что такое коррупция.
Исполнитель опубликовал соответствующий пост в своем Telegram-канале.
Если сейчас она действительно готова действенно поддерживать тех, кто воюет с российскими войсками, то как она будет в нашей стране доказывать, что ее обычное "я люблю вас!" произносится со сцены абсолютно искренне? К тому же в зале наверняка будут родственники тех солдат, которых может убить оружие, купленное на ее деньги.
Лоза осудил Ротару за то, что в её намерениях никогда не было помогать женам и детям тех, кто погиб, защищая Донбасс.
Ранее сообщалось, что именитая певица отпраздновала свой 75-летний юбилей в кругу семьи. Её сын Руслан Евдокимов рассказал о самочувствии и настроении звёздной матери.
В кругу семьи. Самочувствие более или менее. Настроение плохое, потому что вы знаете, что у нас. Тут больше никаких комментариев.
Сын знаменитости поведал также, что Софии Михайловне звонили друзья из разных стран, чтобы поздравить с юбилеем.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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