Моравецкий не принял Джонсона с его «прощальным визитом» в Польшу

Премер-министр Польши Матеуш Моравецкий не нашёл время для «прощального визита» британского премьера Бориса Джонсона.

Во вторник, 9 августа 2022 года, американское информационное агентство Bloomberg сообщило, что скандально известный премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готовился к «прощальному визиту» в Варшаву, где надеялся встретиться с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, однако его планам не суждено было сбыться.

Отмечается, что несмотря на обоюдную договорённость канцелярии двух премьеров, в последний момент польская сторона заявила о невозможности проведения встречи Джонсона и Моравецкого из-за якобы отсутствия свободного времени у второго.