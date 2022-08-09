Моравецкий не принял Джонсона с его «прощальным визитом» в Польшу
Премер-министр Польши Матеуш Моравецкий не нашёл время для «прощального визита» британского премьера Бориса Джонсона.
Во вторник, 9 августа 2022 года, американское информационное агентство Bloomberg сообщило, что скандально известный премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готовился к «прощальному визиту» в Варшаву, где надеялся встретиться с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, однако его планам не суждено было сбыться.
Отмечается, что несмотря на обоюдную договорённость канцелярии двух премьеров, в последний момент польская сторона заявила о невозможности проведения встречи Джонсона и Моравецкого из-за якобы отсутствия свободного времени у второго.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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