Во Вроцлаве украинских беженцев ждет уборка туалетов, на пособия денег больше нет

В Польше украинских беженцев ждут на работе в общественных туалетах, пособия больше не платят.

На миграционных центрах в Польше появились объявления, которые призывают украинских беженцев идти и работать.

Среди вакансий в объявлении во Вроцлаве (на фото) уборщики туалетов, посудомойки и санитары в госпиталь с очень низкой оплатой труда по польским меркам.

«Пособие больше не выплачивается», - предупреждает текст объявления.

В Польше по некоорым данным сейчас нахдится около трех млн укранских беженцев, всего в страну их въехало более пяти миллионов.

