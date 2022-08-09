Во Вроцлаве украинских беженцев ждет уборка туалетов, на пособия денег больше нет
В Польше украинских беженцев ждут на работе в общественных туалетах, пособия больше не платят.
На миграционных центрах в Польше появились объявления, которые призывают украинских беженцев идти и работать.
Среди вакансий в объявлении во Вроцлаве (на фото) уборщики туалетов, посудомойки и санитары в госпиталь с очень низкой оплатой труда по польским меркам.
«Пособие больше не выплачивается», - предупреждает текст объявления.
В Польше по некоорым данным сейчас нахдится около трех млн укранских беженцев, всего в страну их въехало более пяти миллионов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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