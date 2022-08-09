Эстонский премьер-министр Кая Каллас проявила свои расистские настроения и откликнулась на заявление Зеленского закрыть границы для россиян.

«Посещение Европы — это привилегия, а не право человека, пора прекращать туризм из России уже сейчас», — премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Ранее Зеленский заявил в интервью «Вашингтон пост», что западной коалиции необходимо закрыть границы для въезда россиян и выгнать тех, кто уже находится в их странах.

Каллас своим заявлением пояснила суть посыла Зеленского. Можно читать так, что «людям второго сорта доступ в ЕС» закрыт.

Правда и самим украинцам скоро захочется уехать из ЕС. В частности Польша перестала выплачивать беженцам из этой страны пособия яи гонит их на работу уборщиками и санитарами, на самые низкие почасовые ставки в стране.

Операция по денацификации, как когда-то пошутил глава Чечни Кадыров идет в правильном направлении и Европа следующая.



