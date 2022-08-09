Дональд Трамп возмущен обыском в его поместье и говорит, что оно «оккупировано ФБР»
8 августа ФБР провело обыск в доме Дональда Трампа Мар-А-Лаго во Флориде. Это вызвало возмущение не только у самого владельца, но и у многих представителей республиканцев.
Комментируя обыск, Трамп заявил, что для США настали темные времена. Он сказал, что его поместье находится в осаде, подвергается набегам ФБР и оккупирован его сотрудниками.
В своем посте в собственной соцсети Truth Social Трамп назвал происходящее неправомерным. Он уверен, что обыск связан с его планами выставить свою кандидатуру на президентские выборы в 2024 году.
Есть предположение, что причиной обыска могут быть 15 коробок секретных документов, которые Трамп якобы забрал с собой из Белого дома по окончании своего президентского срока.
Ранее в этом году газета «Вашингтон пост» сообщила, что некоторые записи были настолько конфиденциальными, что их нельзя было бы описать в предстоящих отчетах об инвентаризации в несекретном виде.
Репортер New York Times Мэгги Хаберман опубликовала фотографии, которые, по-видимому, показывают, что Трамп пытался избавиться от документов, разорвав их и поместив в туалеты.
ФБР выполнило ордер на обыск и покинуло помещение за несколько минут до того, как Трамп опубликовал свое заявление об этом.
Республиканцы поддержали заявление Трампа о том, что беспрецедентный обыск в доме бывшего президента был политически мотивирован, и некоторые пообещали принять меры на Капитолийском холме.
Опубликовано: Светлана Репина
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