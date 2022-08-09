Каллас назвала посещение Евросоюза привилегией, а не правом человека

Премьер Эстонии Кая Каллас заявила о поддержке требования Зеленского касательно запрета на въезд в страны Запада для всех россиян.

Во вторник, 9 августа 2022 года, премьер-министр Эстонии Кая Каллас в своём аккаунте Twitter заявила своим интернет-читателям, что она вслед за Владимиром Зеленским призвала западных лидеров закрыть въезд на территорию стран для абсолютно всех граждан России.

Каллас объяснила своё требование тем, что по её личному мнению правом на въезд в Евросоюз могут обладать лишь привилегированные члены западного общества, а не обычные люди, которые обладают свободой передвижения и выбора места жительства, закреплённой во Всеобщей декларации прав человека.