Лукашенко: белорусам нельзя расслабляться, будет хуже чем в Украине
Александр Лукашенко предостерёг белорусов от излишней расслабленности и призвал народ Беларуси быть начеку.
9 августа Александр Лукашенко выступил на расширенном заседании правительства Беларуси, где публично сообщил, что белорусам ни в коем случае нельзя расслабляться. По мнению президента, сейчас белорусский народ живёт в стабильном состоянии с достатком еды, одежды и всех социально-экономических благ, однако это может быть недолговечно.
Александр Лукашенко подчёркивает, что данное благоденствие может закончиться крайне внезапно, и тогда в Беларуси будет значительно хуже, чем сейчас в Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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