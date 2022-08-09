Лукашенко: белорусам нельзя расслабляться, будет хуже чем в Украине

Александр Лукашенко предостерёг белорусов от излишней расслабленности и призвал народ Беларуси быть начеку.

9 августа Александр Лукашенко выступил на расширенном заседании правительства Беларуси, где публично сообщил, что белорусам ни в коем случае нельзя расслабляться. По мнению президента, сейчас белорусский народ живёт в стабильном состоянии с достатком еды, одежды и всех социально-экономических благ, однако это может быть недолговечно.

Александр Лукашенко подчёркивает, что данное благоденствие может закончиться крайне внезапно, и тогда в Беларуси будет значительно хуже, чем сейчас в Украине.