МК: Паулс утверждает, что Пугачёва в ближайшее время возвращается в Россию

Латвийский композитор Раймонд Паулс рассказал о последней его беседе с Аллой Пугачёвой, которая заверила музыканта, что возвращается в РФ.

Латвийский композитор Раймонд Паулс рассказал о недавнем общении с самой известной в России певицей Аллой Пугачевой. Музыкант поведал о том, что звезда сцены в ближайшее время возвращается в родное государство.

Такими подробностями Паулс поделился с изданием "МК".

Композитор уточнил, что Алла Борисовна прибудет в Москву в компании детей. По поводу возвращения своего мужа Максима Галкина Примадонна ничего говорить не стала.

"МК" цитирует слова Раймонда Паулса:

Я с Аллой говорил. Она сказала, что вернётся с детьми в Москву.

Композитор отметил, что и Пугачева, и Галкин переживают за Россию. Они оба не намерены отрекаться от родины, несмотря на события в мире.

Шоумен однако распланировал концерты по всему миру, а о приезде в РФ молчит.

Как сообщалось ранее, выступления Галкина проходят не гладко. На одном из последних шоу юмориста в Юрмале произошла драка между пришедшими на концерт. О причинах конфликта остаётся только догадываться.

Организаторы концерта предполагают, что это либо расовая неприязнь либо разногласия в ситуации с Украиной.

Также одно из выступлений в концертном зале "Дзинтари" Галкин начал на латышском языке, заявив, что так и будет вести шоу. Правда позже всё же перешёл на родной язык.