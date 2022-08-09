Премьер Эстонии Каллас призвала страны Европы не выдавать визы россиянам
9 августа премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила, что европейские страны должны прекратить выдачу туристических виз гражданам России.
Во вторник днём эстонский премьер-министр Кайя Каллас прокомментировала предложение Владимира Зеленского не выдавать туристические визы россиянам для путешествий по странам Европейского союза. С соответствующим заявлением Зеленский выступил сегодня в полночь.
По мнению Каллас. президент Украины прав, поскольку посещение стран Европы рассматривается правительством Эстонии не как человеческое право, а как привеления, которую необходимо заслужить.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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