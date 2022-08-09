Власти Тайваня считают, что Китай использовал визит Пелоси как предлог для вторжения на остров

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что Китай использовал визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй в качестве предлога для подготовки к возможному вторжению на Тайвань и расширения своего контроля во всем регионе.

По словам министра, Пекин планировал этот шаг в любом случае. Он отметил, что военные учения Китая в море и в воздухе вокруг Тайваня были направлены на изменение статус-кво в проливе.

Джозеф Ву подчеркнул, что средняя линия Тайваньского пролива десятилетиями поддерживала статус-кво и являлась его символом.

Этому факту в последние несколько дней был нанесен ущерб из-за китайских учений, которые затрагивают региональный мир, стабильность и особенно безопасность Тайваня.

Ву предупредил, что амбиции Китая не ограничиваются Тайванем. По его словам, Пекин полон решимости установить контроль над Восточно-Китайским и Южно-Китайским морями по обе стороны Тайваньского пролива, сделав весь район своими внутренними водами.

Китай отправил более 120 самолетов через срединную линию со среды по воскресенье. Тайвань ответил развертыванием самолетов и кораблей, выпуском радиопредупреждений и развертыванием ракетных комплексов наземного базирования для наблюдения за действиями.

Министр подтвердил позицию правительства о том, что Тайвань и Китай являются отдельными юрисдикциями, ни одна из которых не подчинена другой.

Он добавил, что большинство людей на Тайване поддержали поездку Пелоси, первого действующего спикера Палаты представителей примерно за 25 лет, посетившего остров.