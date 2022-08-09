Песков: в случае появления завода Bayraktar в Украине он подлежит демилитаризации

Дмитрий Песков рассказал о последствиях возможного строительства завода по производству турецких беспилотников Bayraktar в Украине.

Днём 9 августа пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков провёл новый брифинг на полях Кремля, где прокомментировал новость о том, что турецкая компания по производству ударных беспилотников Bayraktar намерена построить первый завод на территории Украины, производя дроны, которые будут эксплуатироваться ВСУ для противодействия армии РФ.

Песков утверждает, что в случае появления предприятия по серийному производству "Байрактаров" на территории украинского государства оно будет демилитаризовано российским войсками, что фактически подразумевает уничтожение данного завода.