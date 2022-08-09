Россия готова отказаться от контрольного пакета акций Евразийского банка развития из-за санкций

Bloomberg со ссылкой на три неназванных источника, сообщает, что Россия планирует отказаться от своей контрольной доли в Евразийском банке развития.

Этот финансовый институт был создан шестью бывшими советскими республиками для продвижения экономической интеграции. В нынешней ситуации есть риск, что банк попадет под санкции.

России принадлежит 65,97% акций ЕАБР. Источники, знакомые с планом, утверждают, что российская сторона намерена сократить совокупную долю с Беларусью до менее чем половины.

Многие поддерживаемые государством организации в двух странах пострадали от санкций США и Европейского Союза. Но Евразийского банка развития это пока не коснулось.

Россия и Беларусь столкнулись с радикальными ограничениями на финансирование, импорт и технологии в связи с российско-украинским конфликтом. Российские власти стремятся еще больше укрепить институты страны от дополнительных карательных мер.

Казахстан, который является частью Таможенного союза с Россией, может в конечном итоге стать держателем контрольного пакета акций банка, если сделка состоится.

В настоящее время Казахстану принадлежит 32,99% акций Евразийского банка развития, Беларуси принадлежит около 1%, а Таджикистану, Армении и Кыргызстану принадлежит оставшаяся часть.

Согласно информации на веб-сайте, у учреждения есть оплаченный капитал в размере 1,5 миллиарда долларов.