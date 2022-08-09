В США отменили введенную Трампом миграционную систему «Оставайтесь в Мексике»

Система «оставаться в Мексике», символизирующая эпоху Дональда Трампа, была отменена Министерством внутренней безопасности США.

Министерство внутренней безопасности США в понедельник (8 августа) объявило, что положит конец политике эпохи Трампа по отправке просителей убежища обратно в Мексику, пока их дела рассматриваются судами.

Объявление было сделано через несколько часов после того, как судья отменил судебный запрет, который не позволял администрации президента США Джо Байдена отменить «Протоколы защиты мигрантов» (MPP), меру, получившую название «Оставаться в Мексике» (Remain in Mexico).