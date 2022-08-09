В США отменили введенную Трампом миграционную систему «Оставайтесь в Мексике»
Система «оставаться в Мексике», символизирующая эпоху Дональда Трампа, была отменена Министерством внутренней безопасности США.
Министерство внутренней безопасности США в понедельник (8 августа) объявило, что положит конец политике эпохи Трампа по отправке просителей убежища обратно в Мексику, пока их дела рассматриваются судами.
Объявление было сделано через несколько часов после того, как судья отменил судебный запрет, который не позволял администрации президента США Джо Байдена отменить «Протоколы защиты мигрантов» (MPP), меру, получившую название «Оставаться в Мексике» (Remain in Mexico).
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Подоляк: Зеленский посетит саммит G20 в Индонезии, если там будет Путин
Подоляк: 2/3 мирового сообщества не поддерживают Украину в конфликте с РФ
СВР: Польша введёт войска в Украину для захвата перспективных отраслей экономики
Украина остановила прокачку российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию
Музыканты из группы «Би-2» тайно покинули Россию