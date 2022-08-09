Украденные у вдовы Градского 100 миллионов исчезли, а грабителю продлили срок ареста

Марину Коташенко обворовали после смерти именитого мужа, и один из воров, Умеджон Жабборов, остается под стражей.

Как сообщает СтарХит, Жабборову продлили время пребывания за решеткой. Мужчина не отрицает свою причастность к преступлению, но при этом говорит, что не знает, куда делись украденные у Коташенко 100 миллионов рублей.

По его словам, деньги забрали с собой его подельники и исчезли.

Что касается вдовы Александра Градского, она, помимо воспитания сыновей, занимается еще и борьбой за наследство супруга - вместе с бывшей женой и старшими детьми музыканта Даниилом и Марией.

«Завещания Александр Градский не оставил, он не собирался умирать. Поэтому суды обещают быть жаркими: Марина не хочет идти на мировую, и намерена отстаивать интересы детей. У Дани есть серьезный адвокат, Генри Резник, который запретил ему что-либо говорить. А Маша прилетела из Америки, — вся компания в сборе!» — рассказала СтарХиту двоюродная сестра Александра Борисовича Наталья.

Сестра Градского живет во Франции. У женщины была обида на Градского за то, что он в свое время присвоил квартиру и дачу ее отца. Наталья хочет восстановить справедливость и вернуть себе недвижимость.