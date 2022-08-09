Песков: Производство Байрактаров в Украине лишь продлит страдания украинцев

Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что турецкая компания Baykar планирует начать производства БПЛА в Украине.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрий Пескова, завод по производству беспилотников Байрактар только лишь усугубит ситуацию в Украине.

Также он отметил, что если такой завод появится, то он станет целью демилитаризации в ходе специальной военной операции.

"Факт создания завода "Байрактаров" на Украине продлит страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью спецоперации", - сказал он.

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что турецкая компания Baykar может начать проивзодства беспилотников Байрактар в Украине.