Песков: Производство Байрактаров в Украине лишь продлит страдания украинцев
Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что турецкая компания Baykar планирует начать производства БПЛА в Украине.
По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрий Пескова, завод по производству беспилотников Байрактар только лишь усугубит ситуацию в Украине.
Также он отметил, что если такой завод появится, то он станет целью демилитаризации в ходе специальной военной операции.
"Факт создания завода "Байрактаров" на Украине продлит страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью спецоперации", - сказал он.
Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что турецкая компания Baykar может начать проивзодства беспилотников Байрактар в Украине.
Опубликовано: Николай Скира
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